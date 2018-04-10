محمد بن سلمان يلتقي ماكرون في الإليزيه

التقى ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، الثلاثاء، في قصر #الإليزيه.

وجاء اللقاء في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها ولي العهد السعودي إلى فرنسا، والتي حملت في طياتها اتفاقياتٍ في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد.

كما التقى الأمير محمد بن سلمان خلال الزيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان.

وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها.