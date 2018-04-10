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"سيلفي" يجمع الحريري وماكرون ومحمد بن سلمان

المصدر: العربية.نت
الصورة التي نشرها رئيس الوزراء اللبناني على حسابه في "تويتر"
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نشر رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، على حسابه الرسمي في "تويتر"، الثلاثاء، صورة سيلفي تجمعه مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل #ماكرون، وولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان في قصر الإليزيه.

وكتب رئيس الوزراء اللبناني عبارة "لا تعليق" على الصورة.

ويقوم الأمير محمد بن سلمان بزيارة رسمية إلى فرنسا، استمرت 3 أيام، عقد خلالها سلسلة مباحثات مع الرئيس ماكرون وكبار المسؤولين الفرنسيين، كما تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية على هامش الزيارة.

كلمات دالّة

#ماكرون, #محمد بن سلمان

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