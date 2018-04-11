السعودية وفرنسا: مكافحة الإرهاب أولويتنا

صدر بيان سعودي فرنسي جاء فيه أن زيارة ولي العهد فرصة للاحتفاء بالتاريخ الطويل من الصداقة بين البلدين.

وأضاف البيان أن #باريس ستشارك بمهاراتها السياحية والتراثية لمصلحة رؤية 2030.

وأكد البيان على أن البلدين قررا فتح فصل جديد وواعد في علاقتهما.

وتابع أن البلدين وضعا #مكافحة_الإرهاب ووقف تمويله أولوية لهما.

وأشار البيان إلى أن البلدين سيعملان على معالجة التحديات العالمية.

ونوه إلى أن البلدين يتشاركان في هدف تحقيق السلام في الشرق الأوسط، ويتطلعان لتطوير شراكة اقتصادية جديدة تغطي كافة الجوانب المختلفة.

تسليح إيران للحوثي غير مقبول

أكد البيان السعودي الفرنسي أن تزويد إيران للميليشيات الحوثية بالأسلحة أمر لا يمكن قبوله.

وجاء في البيان أنه سيجري التعاون بين البلدين حول تأمين وتنمية البحر الأحمر.

وأكدت #فرنسا استعدادها لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن لإيصال المساعدات، كذلك تم الاتفاق على دعم جهود المبعوث الأممي إلى اليمن وصولا لحل سياسي.

ودان البلدان الهجمات الصاروخية الباليستية للميليشيات الحوثية.

سوريا والكيمياوي

دعا البيان السعودي الفرنسي العالم إلى محاسبة المتورطين بهجمات الكيمياوي.

وأكد البيان على ضرورة التزام الأطراف اللبنانية بسياسة النأي بالنفس.

وأشاروا إلى التزامهما باستقرار ووحدة لبنان.

واتفق البلدان على أن حل الأزمة السورية يجب أن يكون سياسيا.