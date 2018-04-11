بالصور.. الملك سلمان يصل المنطقة الشرقية

وصل خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز بعد ظهر الأربعاء، إلى المنطقة الشرقية قادماً من الرياض.

وكان في استقبال خادم الحرمين الشريفين في مطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، والأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة الشرقية.

كما كان في استقباله في صالة التشريفات بالمطار الأمير عبدالله بن خالد بن تركي، والأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء، والأمير عبدالعزيز بن سعد بن جلوي، والأمير عبدالله بن محمد بن جلوي، والأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، والأمير محمد بن تركي بن عبدالله، والأمير محمد بن يوسف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن تركي بن عبدالله، والأمير محمد بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، والأمير عبدالعزيز بن فيصل بن عبدالمجيد، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله، والأمير نواف بن بندر بن مشاري.