بماذا رد محمد بن سلمان على سؤال حول زوجته وأبنائه؟

خلال المؤتمر الصحافي الذي جمع #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في قصر الإيليزيه، وجهت صحافية السؤال إليه حول ما إذا كان من المتوقع أن تكون قرينته إلى جانبه في زيارته المقبلة إلى فرنسا، وذلك في ظل ما يقوم به من إصلاحات من أجل مصلحة النساء السعوديات في المملكة.

جاء رد ولي العهد السعودي قائلاً: "لدي زوجة و4 أبناء.. وهم حريصون جداً بأن حياتهم الطبيعية لا تتأثر بسبب منصبي اليوم.. وأنا أريد أن يعيش أبنائي حياة طبيعية جداً بعيداً عن الأضواء وبعيداً عن الضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم.. أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جداً.. وأيضاً زوجتي تريد هذا الشيء وأنا أحترم هذا الشيء لزوجتي ولأبنائي أيضاً".