تمويل سعودي وفرنسي لمشروعات بـ200 مليون يورو في إفريقيا

أبرمت السعودية وفرنسا في العاصمة باريس، الثلاثاء، مذكرة تعاون لتمويل مشروعات تصب في صالح الاحتياجات التنموية في القارة الإفريقية، بإجمالي دعم يقدر بـ200 مليون يورو، سيتم تقديمه مناصفة بين #الصندوق_السعودي_للتنمية، ووكالة التنمية الفرنسية.

وتختص مذكرة التعاون المشتركة باشتراك الرياض وباريس بتمويل مشروعات البلدان الإفريقية الكائنة في إقليم الساحل الغربي، حيث وقعها عن الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، وعن الجانب الفرنسي وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية جون أيف لادريان، والرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الفرنسية ريمي ريو.

وجرت تلك المراسم بالتزامن مع الزيارة التي يقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا حالياً.

رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية، أكد أن #السعودية و #فرنسا بصفتهما قائدتان في قطاع التنمية، ستعملان معًا لدعم الاحتياجات التنموية لإقليم الساحل الغربي، عبر تقديم المساعدات لتطوير البنى التحتية الأساسية، مبينًا أن الجانبين سيعملان على تعزيز حياة الكثير من المتضررين من الصراعات، والأزمات البيئية، والصعوبات الاقتصادية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لوكالة التنمية الفرنسية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السعودي، يعد اعترافًا بالأهمية البالغة للتنمية ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، في مسعاهما لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، واشتراكهما في أهداف "الكفاح من أجل المناخ والبيئة، وتعزيز التماسك الاجتماعي، وتلبية احتياجات الأكثر عوزاً، لتحريك الاستثمارات الخاصة والعامة التي تعزز الاستدامة على المدى الطويل".