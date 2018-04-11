شاهد كيف مازح محمد بن سلمان الحضور في عشاء الإيليزيه

أقام رئيس الجمهورية الفرنسية، إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، في اليوم الأخير لزيارة ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان إلى فرنسا، عشاء في قصر الرئاسة الفرنسية، #الإيليزيه، حضره حشد رفيع من المسؤولين الفرنسيين والسعوديين.

وفي مستهل العشاء، ألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة حول خطط #السعودية، ثم توجه إلى الحضور ممازحاً، وقال: قبل أيام قليلة كنت في تكساس، والتقيت الرئيس الأميركي الأسبق بوش وابنه، وعلما أنني آت إلى باريس، فأعطياني "البربيكيو سوس" (صلصة الشواء)، قائلين "يمكنك استعمالها إن لم يعجبك الطعام". وتابع الأمير محمد بن سلمان قائلاً: "سنرى اليوم إن كنت سأستعملها أم لا، لكنني آمل ألا أفعل."

وأضاف بعد تلك "المزحة" السريعة: "فلنبدأ العشاء".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان وصل إلى فرنسا الاثنين، والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون ، مشدداً على أهمية العلاقات الفرنسية السعودية، وذلك بعد زيارة رسمية مطولة إلى الولايات المتحدة، استمرت حوالي 3 أسابيع التقى خلالها الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين، كما زار كبرى شركات التكنولوجيا والترفيه وغيرها.

