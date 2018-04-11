شاهد.. والد شهيد سعودي يقف بجوار لوحة شارع باسم ابنه

وقف والد الشهيد المقدم عبد الرزاق متعب الملحم، أمام لوحة شارع في محافظة سكاكا بمنطقة #الجوف، تحمل اسم ابنه الشهيد، وقال: "إن وقوفي بجوار هذه اللوحة، عز وافتخار بابني الشهيد، الذي استشهد في #نجران في تاريخ 25-10-1328".

وقال في حديثه لـ "العربية.نت": إنه يشعر بسعادة غامرة، بما قدمته أمانة الجوف بوضع لوحة شارع باسم ابنه الشهيد، الذي يبلغ من العمر 32 سنة ولديه 3 من الأبناء، مقدماً شكره وتقدير للأمانة على هذه الخطوة".

وبين الملحم أن ابنه كان شجاعاً متيماً بحب الوطن والعمل العسكري، وكان مشهوداً له بشجاعته في محاربة الأعداء، وكانوا يطلقون عليه لقب "أسد المخروق" نسبة إلى جبل المخروق، الذي حافظ الشهيد عليه من الأعداء، وهو جبل استراتيجي مطل على منطقة نجران، وبقي محافظاً عليه لمدة سنة وستة أشهر إلى أن استشهد، وحافظ أصدقاؤه على هذا الجبل من بعده.

وتابع أن استشهاد الابن أمر صعب على الأب، ولكن يهون في سبيل الوطن، والذي يستحق أن نبذل من أجله الغالي والنفيس، فأنا ووالدته وأبناؤه فخورون به، وندعو الله الرحمة للشهداء أجمعين، فهؤلاء هم الأبطال الذين يجب أن يُحتفى بهم من أبناء الوطن، والذين بذلوا دماءهم وأرواحهم في سبيل حماية وطننا الغالي.

في حين تداول رواد #وسائل_التواصل_الاجتماعي صورة الأب، الذي وقف معتزاً باسم ابنه على أحد شوارع مدينة سكاكا الجوف، وهو يشعر بالفخر لتخليد ذكرى ابنه الشهيد.