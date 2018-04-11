بالفيديو مشاهد تخطف القلوب لأبها.. أمطار زينت المدينة

تحولت #أبها إلى لوحة فنية رسمتها خطوط المطر على مدى اليومين الماضيين.

وكما تغنى الشاعر أحمد الصالح بمدنية أبها البهية، فقال: "أبها لها في مدار السحب منزلةٌ.. سريرُ هدهده نفح الصَّبا فَهَما، أبها وهذا ثراءُ الحسن أبدعه.. من أبدع الكون أرضاً أخصبت وسما" ليروي حكاية المطر مع المدينة، هكذا زينت حبات المطر والبرد مدرجات أبها الخضراء، التي تتميز بجماليات المكان وروعة الأجواء.

وأكمل المطر رسم لوحة جمال المدينة الواقعة في منقطة #عسير ، جنوب غرب السعودية ، مما جعل العديد من عشاق هذه المدينة يتجهون لتصوير تلك اللوحات الخلابة في وادي وسد أبها، وعلى المربعات الخضراء.

وقد وثق المصور محمد عسيري، روعة وادي أبها الذي يجري طوال العام، والواقع بجوار المنهل وسط المدينة.

وعن صوره الخلابة، قال لـ "العربية.نت": "إن الطبيعة في هذا الوقت ملهمة للمصورين والمبدعين ولعشاق الشعر والنثر، ولرواد الكتابة عن المناظر الجمالية الخلابة التي تراقصت مع هطول المطر، ومن يأتي إلى أبها في أي موسم يجد ضالته المنشودة من الجمال والمتعة، برؤية مواسمها التي تغني بها الشعراء وكتبت بها القصائد العصماء التي تتحدث عن منتهى الحسن والجمال".





يذكر أن الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض ، الشرقية ، القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الحدود الشمالية والجوف) ، كذلك على مرتفعات نجران جازان عسير الباحة ومكة المكرمة تمتد للأجزاء الشرقية من تلك المرتفعات. كما يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة يصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

