كيف ارتبط شارع "الشانزليزيه" في باريس بالسعودية؟

ارتبطت #السعودية مع أشهر شوارع العالم في #باريس بعلاقة وطيدة منذ ربع قرن، شارع "الشانزليزيه" الفرنسي، الذي يتوافد إليه ملايين السياح سنويا.

وكشف وكيل وزارة الطاقة والصناعة للثروة المعدنية سلطان شاولي لـ "العربية.نت" أن بعض الأرصفة في جادة الشانزليزيه الفرنسي، الذي ينتهي بقوس النصر، تكتسي بغرانيت سعودي، تحديدا نوع براون نجران المستخرج من الموقع التعديني المحجوز لوزارة الطاقة في بئر عسكر وعاكفة في منطقة #نجران، وكان ذلك قبل ما يقارب 25 عاما.

واستورد #الفرنسيون جزءا من هذه الأحجار من حاملي الرخص التعدينية، بغرض رصف شارعهم الشهير الذي يضم على جنباته أرقى المحال التجارية العالمية والمطاعم الشهيرة، ويمتد بطول كيلومترين تقريباً.

وأوضح شاولي أن الغرانيت السعودي، يتميز بجمال ألوانه ونسيجه وصلابته العالية وجودته، وتستخدم أحجار الزينة الطبيعية السعودية في مواقع رئيسية في العالم من أبرزها مشاريع الحرمين الشريفين، الذي تم تخصيص له مواقع تعدينية محددة.

وتحدث عن العوائد الاقتصادية للمملكة من الاستثمار في التعدين فقال: "نحن أمام رؤية طموحة للمساهمة في تنويع مصادر دخل الدولة، وخفض الواردات من المعادن والصخور، إضافة إلى تصدير المنتجات التعدينية وتطوير منتجات صناعية جديدة".