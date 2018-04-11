بالفيديو.. أول سباق نسائي للدراجات الهوائية بالسعودية

تنافست 47 فتاة من مختلف الأعمار، في أول سباق للدرجات الهوائية للسيدات في #السعودية، وبإشراف الهيئة العامة للرياضة، وذلك بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، الثلاثاء.

وشهد السباق حماس الفتيات المشاركات اللاتي حضرن مبكراً لتدوين أسمائهن للمشاركة، ويأتي ذلك بعد نجاح تجربة الماراثون النسائي التي شهدتها #الأحساء.

وحصلت الدراجة "أروى العمودي" على المركز الأول في السباق، ونالت "منال الخطيب" المركز الثاني، بينما تمكنت من الوصول إلى المركز الثالث المتسابقة "نديمة أبو العينين".

وعبرت الفتيات المشاركات عن سعادتهن الغامرة بالمشاركة في أول سباق للدراجات الهوائية للسيدات، واصفين الفعالية بالمبادرة الجميلة، ومطالبين بتكرارها.

المشرفة على التنظيم وقائدة فريق "البسكوليتة" في #جدة "نديمة أبو العينين" علقت على العدد الكبير من الفتيات المشاركات قائلة: "إن وجود أعداد كبيرة من الفتيات للمشاركة في الفعالية، دفع اللجنة المنظمة لزيادة عدد المشاركات من 30 إلى 47 فتاة، واستبعاد أخريات نسبة للعدد الكبير من الفتيات الراغبات في المشاركة".

يذكر أن فكرة إقامة الفعالية جاءت تزامناً مع اليوم العالمي للصحة، وامتد السابق على طول 10 كيلومترات، وشهد احتدام المنافسة بين المتسابقات.