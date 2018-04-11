محمد بن سلمان: لم نجتح صنعاء حفاظاً على المدنيين

أكد #ولي_العهد_السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، الثلاثاء، أن القوات الشرعية اليمنية وقوات التحالف تبعد ما يقل عن 20 كلم عن العاصمة صنعاء، "وتستطيع أن تجتاحها برياً غداً، وهذا سيوقع الكثير من الضحايا المدنيين ولكن سيتم تسوية الصراع في أسبوع.. القوات لا تقوم بهذا التصرف وهي حريصة على أرواح البشر الأبرياء في اليمن بل أيضاً حريصة على حماية الآثار هناك".

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بقصر الإليزيه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "نقوم ببرامج كثيرة مع اليونسكو ومع الحكومة الفرنسية، لتطوير وحماية الآثار في اليمن، فالمسألة أبعد من ذلك، والمملكة أكبر داعم للمساعدات في اليمن، سواء في الثلاثين سنة الماضية، أو في السنوات الثلاث الماضية، وسنستمر في هذا الاتجاه".

يذكر أن الأمير محمد بن سلمان كان وصل إلى فرنسا الاثنين، والتقى الرئيس الفرنسي إيمانويل #ماكرون، مشدداً على أهمية العلاقات الفرنسية السعودية، وذلك بعد زيارة رسمية مطولة إلى الولايات المتحدة، استمرت حوالي 3 أسابيع التقى خلالها الرئيس الأميركي وكبار المسؤولين، كما زار كبرى شركات التكنولوجيا والترفيه وغيرها.