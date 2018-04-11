ولي العهد السعودي يصل مدريد في أول زيارة رسمية

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية #مدريد في أول زيارة رسمية.

وسيلتقي ولي العهد ملك مملكة إسبانيا، فيليبي السادس، ورئيس الوزراء مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين.

كما سيشهد ولي العهد السعودي توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.

وتأتي زيارة ولي العهد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان قد غادر، الأربعاء، فرنسا إلى #إسبانيا.

وقام ولي العهد السعودي بزيارة رسمية إلى #فرنسا، حملت في طياتها اتفاقياتٍ في مجالات الثقافة والسياحة والاقتصاد.