6 اتفاقيات تعاون عسكري وتقني بين السعودية وإسبانيا

التقى #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الخميس، في العاصمة الإسبانية #مدريد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بحضور وفدي البلدين.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الإسبانية، والشراكة الثنائية في مختلف المجالات، وفرص تطويرها.

عقب ذلك جرى التوقيع على 6 اتفاقيات ومذكرات وبرامج ثنائية في المجال الدفاعي والنقل الجوي والجانب التعليمي والثقافي والتقني والتنموي.

ووقع الأمير محمد بن سلمان ووزيرة الدفاع الإسبانية ماريا كوسبيدال على الملخص التنفيذي لتسهيل الإجراءات اللازمة لتوقيع وزارة الدفاع في السعودية على عقد توريد سفن من شركة نافانتيا الإسبانية تعزيزا للتعاون في مجال الدفاع بين وزارتي الدفاع في البلدين.

بعد ذلك شهد ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء الإسباني التوقيع على اتفاقية تتعلق بالنقل الجوي وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومن الجانب الإسباني وزير المواصلات إينيغو لاسيرنا.

كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي وقعها من الجانب السعودي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد، ومن الجانب الإسباني وزير التعليم والثقافة والرياضة إينيغو دي بيغو.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال العمل والتنمية الاجتماعية وقعها من الجانب السعودي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي ومن الجانب الإسباني وزيرة التوظيف والضمان الاجتماعي فاطمة غاريثيا.

كم تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون العلمي والتقني وقعها من الجانب السعودي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح ومن الجانب الإسباني وزير الاقتصاد والصناعة والتنافسية رومان أوليباريس.

كذلك تم التوقيع على اتفاقية إنشاء مشروع مشترك في مجال تطوير وصيانة البرمجيات بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية وشركة NAVANTIA وقعها من الجانب السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد الخطيب ومن الجانب الإسباني الرئيس التنفيذي لشركة NAVANTIA استيبان غارثيا.

كان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع قد اجتمع الخميس مع وزيرة الدفاع الإسبانية، ماريا دولوس دي كوسبيدال، وذلك بمقر قيادة الجيش بالعاصمة مدريد.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره، في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

كذلك استقبل ملك إسبانيا، فيليبي السادس الخميس، ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان.