الجبير: إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الخميس، خلال اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ 29، المنعقد في #الرياض إن القضية الفلسطينية تتصدر بنود أعمال القمة.

وأضاف الجبير أن بلاده تستنكر إعلان #واشنطن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد الجبير على أنه يجب التعامل مع #الإرهاب بحزم وتجفيف منابع تمويله.

ونوه الجبير إلى أنه لا سلام مع استمرار التدخل الإيراني في المنطقة.

وأشار الجبير إلى أن إيران والإرهاب وجهان لعملة واحدة في المنطقة.

وتابع الوزير السعودي أن ميليشيات الحوثي تتحمل المسؤولية كاملة عن الأزمة في #اليمن.

وعن العراق، قال الجبير إن المملكة قد خصصت مليارا ونصف لإعادة الإعمار.

الجامعة العربية تدين تدخل إيران

من جهة أخرى، أكد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الأزمات الخطيرة في المنطقة سهلت التدخل الأجنبي فيها.

وأضاف أنه يجب تحصين الانتصار على داعش بإعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأدان أبو الغيط التدخلات الإيرانية في البحرين وغيرها من الدول العربية.

ودعا أبو الغيط إلى ضرورة التصدي لمحاولات الاحتلال بالحصول على مقعد دائم في الأمم المتحدة.

وأوضح أبو الغيط أن هناك إجماعا عربيا على وحدة الأراضي السورية، مشيرا إلى أن الحل السياسي هو الأنسب للأزمة.

كما أكد على ضرورة المحافظة على مسار جنيف لتحقيق حل سياسي للأزمة.

وأشار أبو الغيط إلى أن ميليشيات الحوثي تواصل رفضها للحلول السياسية في اليمن.