تأجيل حفلة مروان خوري في جدة.. وهذا الموعد الجديد

تقرر تأجيل حفلة النجم #مروان_خوري المزمع إقامتها في #جدة مساء الجمعة على مسرح مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى يوم 19 إبريل القادم لأسباب تنظيمية، في الوقت الذي كان يتساءل فيه الجمهور طوال أسبوع عن موعد بيع التذاكر دون أن يحصل من الجهة المنظمة على الموعد الجديد أو معلومات حول التذاكر.

وكان الفنان اللبناني كشف في حديث سابق لـ"العربية.نت" أن علاقته بالوسط الفني السعودي ستشهد تعاونات فنية كبيرة وأنه يجري التنسيق بينه وبين فنان العرب محمد عبده والنجم عبدالمجيد عبدالله الذي سبق أن لحن له "سمعني غنيّة".

كما امتدح مروان خوري جمهوره في السعودية، واصفاً متابعيه بـ"المحبين"، مبيناً أنه لمس جماهيريته ف يالسعودية من خلال صفحته على مواقع التواصل والتفاعل معه، وشعر أن متابعيه في حالة انتظار، يسألون دوماً: "ليش مروان مش بالسعودية"؟. وقال:" الانتظار كان طويلاً والفرحة كانت كبيرة بالنسبة لهم، وإن شاء الله تكون هذه الحفلة مميزة".