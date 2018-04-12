محمد بن سلمان بحث مع وزيرة دفاع إسبانيا التعاون العسكري

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوس دي كوسبيدال، وذلك بمقر قيادة الجيش بالعاصمة مدريد.

وفور وصول ولي العهد مقر قيادة الجيش عزف السلامان الوطنيان، واستعرضا حرس الشرف.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره، في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

حضر الاجتماع الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإسبانية.