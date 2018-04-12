محمد بن سلمان بحث مع وزيرة دفاع إسبانيا التعاون العسكري

اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم مع وزيرة الدفاع الإسبانية ماريا دولوس دي كوسبيدال، وذلك بمقر قيادة الجيش بالعاصمة مدريد.

وفور وصول ولي العهد مقر قيادة الجيش عزف السلامان الوطنيان، واستعرضا حرس الشرف.

وتم خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية ومجالات التعاون القائم بين البلدين، ومواصلة تطويره، في الجانب الدفاعي والعسكري، والفرص الواعدة لنقل وتوطين التقنية وفق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والجهود المبذولة بشأنها بما فيها جهود محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف.

حضر الاجتماع الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، والوفد الرسمي المرافق لولي العهد وكبار المسؤولين في وزارة الدفاع الإسبانية.

وكان ملك إسبانيا، فيليبي السادس، قد استقبل الخميس، ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان.

وكان ولي العهد السعودي وصل، الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية #مدريد في أول زيارة رسمية له.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء، مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين الإسبانيين.

كما سيشهد ولي العهد السعودي توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.

وتأتي زيارة ولي العهد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر، الأربعاء، فرنسا حيث أمضى 3 أيام، في زيارة رسمية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات ثقافية وسياحية واقتصادية.