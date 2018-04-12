ولي العهد السعودي في إسبانيا.. ولقاء مع الملك فيليبي

استقبل ملك إسبانيا، فيليبي السادس، الخميس، ولي العهد السعودي، الأمير #محمد_بن_سلمان.

وكان ولي العهد السعودي وصل، الأربعاء، إلى العاصمة الإسبانية #مدريد في أول زيارة رسمية له.

وسيلتقي الأمير محمد بن سلمان رئيس الوزراء، مريانو راخوي بري، وعدداً من المسؤولين الإسبانيين.

كما سيشهد ولي العهد السعودي توقيع عدد من الاتفاقيات بين المملكة العربية السعودية ومملكة إسبانيا.

وتأتي زيارة ولي العهد من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد غادر، الأربعاء، فرنسا حيث أمضى 3 أيام، في زيارة رسمية شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات في عدة مجالات ثقافية وسياحية واقتصادية.