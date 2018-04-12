"القصيبي" مرة أخرى في المناهج الدراسية السعودية

علمت العربية من مصدر مسؤول أن هناك تحديثا كبيرا سيطال تضمين الإنتاج الأدبي السعودي في مناهج اللغة العربية، وقد حظي الأديب الراحل الدكتور غازي #القصيبي بالنصيب الأكبر من تضمين إنتاجه الأدبي الواسع شعرا ونثرا وسردا.

كما سيكون هناك تضمين واسع للأدباء #السعوديين المخضرمين المتفق على ريادتهم الأدبية والقبول لهم، وخصوصا ممن تولوا مناصب قيادية لخدمة الوطن.

وسيسجّل لاحقا كامل الإنتاج الأدبي السعودي صوتيا ويتاح للطلاب والمجتمع بشكل عام على بوابة التعليم الوطنية "عين"، والتي وصل عدد الطلاب المسجلين فيها حاليا إلى 4 ملايين طالب وطالبة.

ويأتي هذا ضمن مشروع مراجعة وإعادة صياغة #المناهج_الدراسية الذي تعمل عليه وزارة التعليم، وينتظر إطلاقه مع بداية العام الدراسي الجديد.

وكان وزير التعليم قد أقر قبل أيام كتاب "حياة في الإدارة" للراحل غازي القصيبي ليكون ضمن مادة المهارات الإدارية لطلاب المرحلة الثانوية.