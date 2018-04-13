وزعت أمانة محافظة جدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي استبانة لاستطلاع رأي عامة المواطنين عن بعض الخدمات التي تقوم الأمانة بالإشراف عليها ومعالجتها خاصة وأن المحافظة تعاني كثيراً من تدهور الوضع البيئي في كثير من أحيائها، ويعاني معها المواطنون من هذه المشكلات التي قصرت معها الأمانة في سرعة وضع حلول مناسبة لها، أو معالجتها بصفة جذرية حتى ينعم جميع السكان ببيئة صحية نظيفة خالية من المنغصات.

وقد وضعت الأمانة خمسة خيارات هي: راضٍ، راضٍ إلى حد ما، غير راضٍ، لا أعرف، ومن أهم ما ورد في الاستبانة: إزالة اللوحات الدعائية المخالفة؛ إزالة الكتابات المشوهة للمظهر العام؛ إزالة السيارات التالفة من الشوارع؛ معالجة وضع الباعة الجائلين؛ إزالة الاستراحات وأحواش الماشية والصنادق والعشش؛ إزالة مظلات السيارات المخالفة؛ إزالة الأسلاك والتمديدات الكهربائية المتهالكة؛ إصلاح حفر الشوارع؛ إصلاح أعمدة الإنارة ؛ تسوير الأراضي الفضاء على المحاور الرئيسة للطرق؛ إصلاح لوحات مسميات الشوارع؛ إزالة مخلفات البناء والهدم من الشوارع؛ معالجة وضع حاويات النظافة داخل الأحياء؛ معالجة واجهات المناطق العشوائية؛ زيادة المسطحات الخضراء؛ تقليم وتنسيق الأشجار في الشوارع الرئيسة؛ معالجة البؤر العشوائية لأسواق الماشية. وهناك بعض المشكلات الأخرى التي لا تقل أهمية عن سابقتها مثل: طفوحات الصرف الصحي (مشكلة مشتركة مع شركة المياه الوطنية)؛ النظافة العامة أمام الكافتيريات ومحلات الزينة وبعض مراكز التموين؛ مستنقعات المياه الراكدة في داخل الأحياء، وهي مصدر الكثير من الأمراض؛ تصريف مياه الأمطار والسيول؛ العناية بمحطات المياه المعالجة وتنقيتها ثلاثياً والاستفادة منها بدلاً من رميها في البحر بصفتها الخام.

خطوة جيدة على الطريق الصحيح بدأتها الأمانة باتخاذ أسلوب علمي وهو استطلاع رأي المبحوثين من المواطنين وإشراكهم في القرارات التي تتخذها الأمانة لحل المشكلات التي تؤرق بال المتضررين، ومن ثم تأخذ الأمانة بأكثر هذه الإشكالات أهمية حسب رأي المشاركين والتي تحتاج إلى معالجات سريعة غير قابلة للتأخير لحجم الضرر الواقع منها

، فلو أخذت الأمانة بأهم خمس مشاكل كبيرة لمعالجتها سريعاً، ووضعت لها وقتاً زمنياً محدداً ثم بدأ التنفيذ، فالأرجح أن معظم هذه المشكلات سوف تجد طريقها للحل، ويتم حل هذه المعضلات خلال سنوات قلائل فقط للقضاء عليها، (وهذا يعتمد على سرعة استجابة الأمانة وهمّة نشاطها في التنفيذ بدون وضع مبررات لتأخير العمل)، وبذا يتم إراحة الناس مما تخلفه هذه المشاريع من أمراض وأوبئة.

أمانة جدة تحتاج إلى تضافر الجهود أولاً: بينها وبين القطاعات الحكومية ذات العلاقة بمشاريع جدة المختلفة، خاصة شركة المياه الوطنية، والشركة السعودية للكهرباء، وغيرها من الجهات ذات المسؤولية المباشرة حتى يتم التطوير والرقي بالمحافظة؛ ثانياً: لابد أن يكون هناك جهاز رقابة ومتابعة لهذه المشاريع لإنذار المقصر لتنفيذ ما يوكل إليه من مهام في الوقت المحدد؛ ثالثاً: تعاون المواطنين والمقيمين بالمساهمة في الحفاظ على جمال هذه المدينة سواء بالرأي، أو الاقتراح، أو الإبلاغ عن المشاكل، أو المخاطر التي قد يتعرضون لها من أجل القيام بعملية الإصلاح الفوري من أجل سلامة الجميع.

* نقلا عن "المدينة"