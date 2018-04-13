إجماع على استضافة الرياض للمكتب الإقليمي للإنتربول

في موقف يؤكد المكانة الدولية التي تحظى بها المملكة العربية #السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين#الملك_سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير#محمد_بن_سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

صوتت اليوم دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بإجماع على استضافة المملكة العربية السعودية للمكتب الإقليمي للشرطة الدولية "#الإنتربول" بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومقره #الرياض.

وجاء توافق الدول المشاركة بالتصويت، الذي تم بمقر المنظمة الدولية للإنتربول في مدينة ليون الفرنسية، على استضافة المملكة للمكتب الإقليمي للمنظمة الدولية تأكيدا للدور البارز الذي تقوم به المملكة في مكافحة التطرّف والاٍرهاب والجريمة بأنواعها كافة، إقليمياً وعالمياً، وحرصها على دعم وتعزيز وتنسيق الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى حماية الأمن الإقليمي لدول المنطقة، وتوفر الظروف السياسية والاجتماعية الملائمة لممارسة المكتب الإقليمي لمهامه الدولية.