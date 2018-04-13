شاهد الأمير خالد الفيصل يكشف موقفا مع الملك أعاده للشعر

روى مستشار خادم الحرمين الشريفين #أمير_منطقة_مكة المكرمة #الأمير_خالد_الفيصل قصة عودته لكتابة الشعر التي كانت بأمر #الملك_سلمان؛ وقال في حديثه لبرنامج "بالمختصر" على شاشة ال"إم بي سي" عن التفاصيل: "كان دائماً الله يسلمه يقول لي اصبغ لحيتك، وكلما شفته قال لي اصبغ لحيتك"، وأضاف: "بعدما أعلنت أني تركت الشعر فاجأني ذاك اليوم، وقال لي شوف اصبغ لحيتك وعود للشعر وإلا ما عادني راضي عليك".

وواصل الأمير خالد الفيصل حديثه: "قلت له لا لا.. تكفى رضاك ألزم لكن الله يحييك أنا أبي منك وحده إنت طلبتني ثنتين أبي منك وحده، قال وشّي؟ قلت قل تم قال تم، قلت وحده منهم باطيعك فيها والثانية اسمح لي فيها، قال وشّي؟ قلت اسمح لي باللحية ما أصبغها وأبي أطيعك في الشعر أبشر بسعدك بأكتب الشعر إن شالله".

الأمير خالد الفيصل.. هذا ماطلبته من الملك سلمان عندما أمرني بالعودة إلى كتابة الشعر#الفيصل_بالمختصر#بالمختصر pic.twitter.com/dlom6Sg3GM — بالمختصر (@belmokhtasartv) April 13, 2018

وذكر خالد الفيصل أن هذا الموقف أضحك الملك وأذن له بأن يترك لحيته بيضاء.

وكان الأمير خالد الفيصل فاجأ الوسط الثقافي في 22 أيلول/سبتمبر عام 2016 بنصين شعريين تزامناً مع اليوم الوطني للسعودية، حمل النص الأول عنوان "بأمر الملك" قال فيه:

بأمر الملك عودت سمع وطاعه

وفل الشعر في بحر عمري شراعه

يسوقه الواجب ويمليه موقف

ويلهج به لساني ويكتب يراعه

وشلون ما البي وسلمان عمي

وعندي من الفيصل بقلبي وداعه

والنص الشعري الثاني وطني كان عنوانه "الحلم":

وش عذرنا لو ما رقينا الصدارة

وداعي الفلاح بعالي الصوت دوّه

يا سعودي الهمات هذا زمانك

انهض وما سووه الأجداد سوّه