الرياض: عجز مجلس الأمن منح الضوء الأخضر لإيران والحوثي

قدمت بعثة المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة رسالة لمجلس الأمن أمس الخميس حول الهجمات الصاروخية الحوثية ضد المملكة وضد الملاحة البحرية.

وأكدت الرسالة السعودية على أن عجز مجلس الأمن عن التحرك منح الضوء الأخضر لإيران والحوثيين.

وأشارت الرسالة السعودية إلى أن الثغرات في نظام التحقق في اليمن مكنت إيران من تزويد الحوثيين بالصواريخ.

وكانت المملكة العربية السعودية قد وجهت رسالة سابقة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الصواريخ الباليستية الحوثية الإيرانية، تسلمها الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن من مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله #المعلمي.

وطالبت السعودية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والاستقرار الدوليين، وضرورة محاسبة إيران لتزويدها ميليشيا الحوثيين بالصواريخ الباليستية.