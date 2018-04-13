مدريد: السعودية مفتاح لحلّ الأزمات

أنهى وليّ العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان زيارة إلى #إسبانيا استمرت يومين ووُقّعت خلالها اتفاقيّات تعاون ومذكّرات تفاهم وشهدت تطويراً للعلاقات السياسية.

وشكّلت هذه الزيارة رابع محطة في جولة الأمير محمد على عواصم غربية بعد لندن وواشنطن وباريس.

وأطلق الملك فيليبي السادس والأمير محمد بن سلمان مرحلة جديدة من التعاون، وقال مصدر حكومي إسباني إن المحادثات "تناولت كيفية مواكبة #مدريد لعملية التحول في السعودية".

بالإضافة إلى الملك التقى وليّ العهد السعودي برئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي وعدّة وزراء من بينهم وزيرة الدفاع ماريا دولوريس دي كوسبيدال ووزير الخارجية الفونسو داستيس.

توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم

ستشتري #السعودية من إسبانيا سفناً تُستخدم في المجال الدفاعي كما تنصّ مذكّرة تفاهم من بين ستّ مذكرات واتفاقيات وبرامج ثنائية تمّ التوصل إليها وتوزّعت على مجالات العلوم والثقافة والدفاع والنقل الجوي والعمل وعلى المجالين التقني والتنموي.

مصدر في الخارجية الإسبانية قال إن السعودية "بالإضافة إلى دورها الاقتصادي الدولي تُعتبر مفتاحاً لحلّ أزمات كثيرة في منطقة تعتبرها إسبانيا حيوية لأمنها الاستراتيجي".

علاقات تاريخية بين العائلتين المَلَكيّتين

وعشية زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى مدريد كانت وسائل إعلام إسبانية من بينها صحيفة البايس ذكّرت بالعلاقات الوثيقة بين العائلتين المَلَكيّتين في البلدين والتي تعزّزت إلى حدّ كبير منذ بداية عهد الملك خوان كارلوس عام 1975 وصولاً إلى تسليمه العرش إلى نجله فيليبي السادس عام 2014، كما يرتبط الملك خوان كارلوس بعلاقة متينة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.