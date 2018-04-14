المطلق: يجوز للمرأة ممارسة الرياضة في الشوارع

أجازت #فتوى_ممارسة_المرأة_الرياضة في الشوارع العامة والحدائق. وأكد متابعون أن هذه الفتوى خطوة تعكس إيجابية التوجه في دعم رياضة المرأة #السعودية، ومحو التفسيرات السابقة المقيّدة للمرأة.

وأكد الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، أن المرأة تحتاج للرياضة خاصة في فترة حملها، مشيراً إلى حكم جواز ممارسة المرأة الرياضة في الشوارع.

وتساءل المطلق في برنامجه "استوديو الجمعة" ما الذي يمنع المرأة من ممارسة المشي في حديقة أو في ممشى، ومعها زوجها أو أختها، وبين في حديثه أن "الحوامل يمشين في الشوارع ويذهبن ويجئن، فما الذي يمنع المرأة إذا كانت في شقة، وأرادت أن تمشي وتدور في حديقة أو ممشى هي وأختها ونحو ذلك؟"، مشدداً على أن هذا جائز فالمرأة تحتاج للرياضة، كما يحتاجها الرجل، وليس هناك مانع من ذلك.