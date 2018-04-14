خالد بن سلمان: الأسد يواجه عواقب انتهاكاته ضد المدنيين

قال السفير السعودي في واشنطن خالد بن سلمان إن "المملكة العربية السعودية تؤيد الإجراءات المتخذة للرد على انتهاكات #النظام_السوري المتكررة للقوانين الدولية واستخدامه الأسلحة المحظورة دولياً"، مضيفاً أن "هذه الإستجابة السريعة ستشكل رادع لنظام الأسد وداعميه من استخدام الأسلحة الكيمياوية في المستقبل".

وأضاف في تغريديتين على حسابه الرسمي في "تويتر": " إن الرد على استخدام الأسلحة الكيميائية يعزز من سيادة القانون الدولي في المنطقة ويرسل رسالة مهمة إلى الأسد وداعمه الأساس إيران وميليشياتها الطائفية أنهم سيواجهون عواقب لانتهاكاتهم الصارخة والمتكررة ضد الأبرياء والمدنيين".