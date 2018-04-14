غوتيريس للعربية: نفهم قلق السعودية ويجب نزع سلاح الحوثي

شدد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو #غوتيريس على إيجاد حل سياسي في #اليمن يشمل نزع السلاح من القوى غير القانونية أي #الحوثيين، لافتاً إلى ضرورة أن يشمل الحل أيضاً ضمان أمن المملكة العربية #السعودية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة "العربية": "أفهم القلق الأمني لدى السعودية ويجب أن نجد حلاً سياسياً في اليمن على أن يضمن المخاوف الأمنية للسعودية، وألا يكون هناك تدخل خارجي في مستقبل اليمن، وأن يشمل الحل نزع سلاح القوى غير القانونية ولا سيما أسلحة الحوثيين الثقيلة. أي تزويد للأسلحة في الوقت الراهن هو سلوك غير قانوني بموجب قرار مجلس الأمن الدولي. وفي الوقت نفسه أي صاروخ يطلق ضد المملكة يعرض المدنيين للخطر".

وكانت البعثة السعودية في الأمم المتحدة قد أدانت استمرار قصف #ميليشيات_الحوثي المناطق المدنية بالصواريخ الباليستية.

وطالبت في رسالة إلى مجلس الأمن بتحميل #إيران مسؤولية إطلاق هذه الصواريخ نظراً لأنها تقوم بتزويد ميليشيات الحوثيين بالتقنية العسكرية والمعدات.

وقالت الرسالة إن عجز مجلس الأمن عن التحرك في هذا الشأن لهو إشارة لمواصلة استهداف المناطق المدنية مشيرة إلى أن الحوثيين أطلقوا قرابة المائة صاروخ على تجمعات مدنية.

وأشارت إلى أن أعضاء مجلس الأمن الذين يعرقلون التحرك لوقف تهريب #السلاح_الإيراني للحوثيين يتحملون مسؤولية مماثلة عن إطلاق الصواريخ.