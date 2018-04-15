أمير الكويت: ندين الهجمات الصاروخية على السعودية

قال أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إننا مطالبون ببذل جهود مضاعفة لحل الخلافات في المنطقة العربية.

وأكد #أمير_الكويت في كلمته بالقمة العربية التي تستضيفها مدينة #الظهران السعودية، الأحد، أن الدول العربية مطالبة بدراسة آليات العمل المشترك وتحديد الخلل.

وأضاف أمير الكويت أن الأمن ما يزال بعيد المنال عن عدد من الدول العربية.

وأوضح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "سنسعى لتفعيل مجلس الأمن من أجل حل قضايا المنطقة".

وأشاد أمير الكويت بدور #تحالف_دعم_الشرعية في #اليمن. ودان الهجمات الصاروخية المتكررة على السعودية من اليمن.

وقال إن قرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس مخالف للشرعية الدولية.