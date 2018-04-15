التعاون الإسلامي تجدد إدانة صواريخ الحوثي على السعودية

قال يوسف بن أحمد العثيمين أمين عام منظمة #التعاون_الإسلامي، الأحد، إن دول المنظمة تشارك العرب طموحاتهم وآلامهم.

وأضاف العثيمين، خلال أعمال القمة العربية في الظهران، أن المنظمة أدانت استهداف السعودية بصواريخ الحوثي ومن يمده بالسلاح.

وأعلن الأمين العام أن منظمته تسعى لعقد مؤتمر #مكة_2 لدعم العراق.

وأكد أن المنظمة تدعم تعزيز الشعب الفلسطيني وفق #المبادرة_العربية_للسلام، والقرارات الأممية ذات الصلة.

وقال مخاطباً الزعماء العرب إن هذه "الظلمة التي تحيط بالعالم الإسلامي لا تشغلكم عن مجاراة متطلبات العصر، والوقوف مع تطلعات شعوبكم".