السعودية: مواقع إلكترونية تستهدف المواطنين والمقيمين

رصدت الجهات الأمنية السعودية، الأحد، مواقع وهمية تستهدف المواطنين والمقيمين برسائل نصية وبريدية تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع، بطريقة مباشرة وغير مباشرة من مختلف الدول.

جاء ذلك في تحذير للأمن العام على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وأوضح أن "الأجهزة الأمنية ترصد قيام مواقع وهمية تستهدف مواطنين ومقيمين برسائل نصية وبريدية تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع، والأمن العام يحذر ويهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الانسياق خلف هذه الرسائل وسرعة الإبلاغ عنها".

الأجهزة الأمنية ترصد قيام مواقع وهمية تستهدف مواطنين ومقيمين برسائل نصية وبريدية تهدف إلى التحايل والتكسب المالي غير المشروع ، والأمـن العـام يحذر ويهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر وعدم الإنسياق خلف مثل هذه الرسائل وسرعة الإبلاغ عنها pic.twitter.com/z39isY1OmP — الأمن العام (@security_gov) April 15, 2018

وتعد الجرائم الإلكترونية في السعودية عقوبة يطبق فيها القانون ، بحسب تصنيف العقوبة التي يعاقب عليها فاعلها إما بالسجن أو الغرامة أو كليهما.