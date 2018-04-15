السيسي: مصر لن تقبل بقيام عناصر يمنية بقصف السعودية

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إننا نثق بحكمة خادم الحرمين الشريفين في دعم آلية العمل العربي المشترك. مؤكدا أن دولاً إقليمية تحاول إنشاء مناطق نفوذ في الدول العربية.

وأضاف #السيسي في كلمته بالقمة العربية المنعقدة في الظهران بالسعودية إن هناك دولا عربية تواجه خطر إسقاط مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن الأمن القومي العربي يواجه تحديات غير مسبوقة.

وأكد أن خطر الإرهاب يواجه كل الدول العربية، معرباً عن أمله في تشكيل منظومة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وفيما يخص الأزمة اليمنية، قال السيسي إن مصر ملتزمة بالعمل على تحقيق الحل السياسي في #اليمن، مشددا على أن مصر لن تقبل بقيام عناصر يمنية بقصف #السعودية.

وقال السيسي إن جيش دولة أجنبية موجود على أراضي دولتين عربيتين.

وأوضح السيسي أن القضية الفلسطينية تبقى قضية العرب المركزية، لافتا إلى أن الحق العربي في القدس ثابت وأصيل غير قابل للمساومة.

وأشار إلى أن #مصر تعمل على استعادة وحدة الصف الفلسطيني.

وفي الملف السوري، طالب الرئيس المصري بتحقيق دولي شفاف حول استخدام أسلحة محرمة في سوريا.