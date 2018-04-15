العفاسي عن بيان حماس: الحمدلله الذي كشف الخائنين

علق الشيخ مشاري العفاسي، من خلال تغريدة على حسابه في "تويتر"، السبت، على بيان أصدرته حركة حماس حول الضربة التي وجهتها واشنطن ولندن وباريس ضد أهداف محددة تتبع النظام السوري، والذي أدانت فيه حماس الضربة واعتبرتها "عدواناً سافراً".

الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين ، فحالهم لا يخفى الا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال ، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر ، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ متمسكين pic.twitter.com/65xed0XkJ0 — مشاري راشد العفاسي (@Alafasy) April 14, 2018

وقال العفاسي في تغريدته: "الحمدلله الذي كشف الإخونجية الخائنين، فحالهم لا يخفى الا على غافل ساذج محسن للظن في كل حال، يعرف الخير فقط ولا يعرف الشر، أما نحن فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين ويخرجنا من بينهم أمة واحدة بكتاب الله وسنة رسوله ﷺ متمسكين".

يذكر أن حماس أصدرت بياناً أدانت فيه الضربة التي قامت بها الدول الثلاث ضد منشآت إنتاج الأسد للأسلحة الكيمياوية وبعض القواعد العسكرية له في دمشق وضوحيها.

واعتبرت الحركة في بيان صحفي لها "الضربات الغربية عدواناً سافراً على الأمة يهدف إلى استباحة أراضيها وتدمير مقدراتها حفاظا على وجود الكيان الصهيوني وتمرير مخططاته".