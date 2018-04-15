القمة العربية تلتئم بالظهران وسوريا واليمن أبرز الملفات

تستضيف مدينة الظهران شرق السعودية، اليوم الأحد، #القمة_العربية الدورية التاسعة والعشرين.

وقد توافد عدد من القادة ورؤساء الوفود العربية للمشاركة في القمة، حيث وصل قادة ورؤساء وفود 14 دولة عربية من بينها مصر وعمان والسودان وفلسطين والصومال وتونس واليمن والعراق وليبيا والإمارات والجزائر ولبنان وموريتانيا وجزر القمر.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في #سوريا والأزمة في #اليمن و #عملية_السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالاضافة إلى جهود #محاربة_التنظيمات_الإرهابية وسبل مواجهة #التدخلات_الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

ملفات وقضايا مختلفة يناقشها قادة وزعماء الدول العربية في القمة في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من #قمة_الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.