الملك سلمان: نستضيف قمة الظهران للتعامل مع التحديات

قال خادم الحرمين الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، إن السعودية تسعد باستضافة قمة الظهران للتعامل مع التحديات بالتنسيق المشترك.

وقال الملك سلمان في تغريدة على "تويتر": "تسعد المملكة العربية #السعودية، باجتماع الأشقاء في #قمة_الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك".

تسعد المملكة العربية السعودية، باجتماع الأشقاء في #قمة_الظهران التي تتضافر فيها الجهود والنوايا الصادقة لوحدة الرؤى، والتعامل مع كل التحديات، بالقوة والإرادة والتنسيق المشترك. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) ١٥ أبريل، ٢٠١٨

ووصل خادم الحرمين الشريفين إلى مقر انعقاد القمة العربية في الظهران السعودية.

كما وصل قادة ورؤساء وممثلو الدول العربية إلى مقر انعقاد القمة، واستقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ثم التقط الزعماء الصورة التذكارية قبل انطلاق قمة الظهران.

وتستضيف مدينة الظهران شرق السعودية، اليوم الأحد، #القمة_العربية الدورية التاسعة والعشرين.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في #سوريا والأزمة في #اليمن و #عملية_السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود #محاربة_التنظيمات_الإرهابية وسبل مواجهة #التدخلات_الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتأتي مناقشة تلك الملفات في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من #قمة_الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.