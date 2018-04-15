الملك سلمان يرعى ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"

يرعى #العاهل_السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية #السعودية ،غداً الاثنين، فعاليات ختام تمرين " #درع_الخليج المشترك 1"، بحضور عدد من قادة الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين الذي استمر لمدة شهر كامل، كما يشهد عروضاً عسكرية مصاحبة من مختلف القطاع المشاركة.

ونفذ التمرين الذي يعد أضخم التمارين العسكرية في المنطقة على الإطلاق سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها، عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.