قمة القدس.. السعودية تقدم 200 مليون دولار دعماً لفلسطين

أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الأحد خلال الجلسة الافتتاحية لـ #االقمة_العربية تبرع بلاده بمبلغ 200 مليون دولار للفلسطينيين.

وقال في القمة العربية التاسعة والعشرين المنعقدة في مدينة الظهران #السعودية إن 150 مليون دولار من المبلغ ستخصص لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس وباقي‭‭‬‬ المبلغ لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وأضاف خادم الحرمين الشريفين خلال الجلسة التي بثتها قناة العربية التلفزيونية على الهواء مباشرة أنه يسمي القمة التي ترأسها السعودية #قمة_القدس.

وفي مستهل كلمته بالقمة، أكد #الملك_سلمان أن "القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى وستظل كذلك"، معرباً عن استنكاره لقرار الإدارة الأميركية نقل سفارتها إلى القدس.

وأطلق الملك سلمان على القمة العربية الحالية قمة القدس، ليعلم "القاصي والداني أن فلسطين في ضمير الشعوب العربية".