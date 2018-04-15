لهذا السبب سمي جبل جازان الأسود بهذا الاسم!

استطاع سكان الجبل الأسود بمنطقة #جازان جنوب غربي #السعودية، تحويل الجبال الشاهقة إلى مدرجات زراعية تجود بأنواع الحبوب والخضراوات والفواكه، والنباتات العطرية التي تفوح عبر أجواء الجبل بشذاها الطيب.

ويجسد #الجبل_الأسود جمال الطبيعة، عبر هوائها العليل بنسمات باردة والممطرة طوال العام، في لوحة جسدتها السحب البيضاء بين جنبات صخور الجبل الملبدة بالخضرة.

وترجع تسمية "الجبل الأسود" بهذا الاسم نسبة إلى غطائه النباتي الكثيف، الذي يضفي عليه اللون الأسود لناظره من بعيد، وتكسوه أشجار العرعر والمجري والزيتون البري والتي تحجب ضوء الشمس، ويأخذ شكل قوس يبدأ من الشمال لينحني نحو الشرق عند أعلى قمة في الجبل، ويحد الجبل من الشمال والشمال الغربي جبل القهر ووادي لجب الواقعة بمحافظة الريث، ومن الجنوب جبال منجد بمحافظة هروب، كما أن في المنطقة الواقعة جنوب الجبل توجد جبال الصهاليل ويبلغ طول الجبل حوالي 1800 م، ويسكنه أكثر من ألفي نسمة ويعمل معظمهم في الزراعة ورعي الماشية.

وفي حديث "العربية.نت" مع الفوتوغرافي مصطفى الصهلولي قال: "إن الجبل الأسود في محافظة #الريث، يعتبر أحد الجبال الشاهقة التي تعانق السحاب، مما يجعله مكاناً جاذباً للمصورين وعشاق الجمال، ويشهد الجبل أمطاراً متفاوتة ساهمت في الحفاظ على اخضراره، ويتميّز سكان الجبل الأسود بزيّهم الخاص، الشبيه بزي قبائل الجبال بمنطقة جازان، وقريب من الزي القديم لقبائل تهامة، ويتكوّن من (مصنف وشميز) كما يسمى في العامية، ويفضلون وضع العطريات على رؤوسهم كنبات النرجس".

وأوضح الصهلولي أن من يزور المكان ستأسره الطبيعة الرائعة وجماليات الجبل، والتي يعشقها الشباب في جلساتهم، وخصوصا في موسم الصيف، حيث يقع الجبل على ارتفاع ثلاثة آلاف قدم، وعلى بعد 21 كيلومترا جنوب شرقي محافظة الريث، ويعد من أجمل المصايف في منطقة جازان، ويمكن الوصول إليه عبر 3 طرق ترابية ممهدة هي خط الطرف الجبل - وخط الجوين ، وخط الرحب الدميم، ويقطن الجبل قبائل آل عمر، ويبلغ تعدادها ثلاثة آلاف نسمة وينقسمون إلى تسعة فروع وهي: العاقلين، وآل شعثان، وآل زهراء، وآل هملان، والمحرقة، وآل مشوقة، وآل عقاية وآل الضباح والحكس.