موغريني من القمة: يجب محاسبة مسؤولي الكيمياوي في سوريا

قالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، إن #الشعب_العراقي قد أظهر شجاعة فائقة في مواجهة إرهاب #داعش.

وأضافت موغريني أنه ينبغي محاسبة المسؤولين عن الهجمات الكيمياوية في #سوريا.

جاء كلام موغريني في كلمة لها في #القمة_العربية المنعقدة اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية.

كما أكدت موغريني على أن من واجب الأوروبيين والعرب التنسيق من أجل سلام الشرق الأوسط.

وتابعت أن الأوضاع تتفاقم في الأراضي الفلسطينية ولا سيما #غزة.

وجددت الممثلة الأوروبية تأييد #الاتحاد_الأوروبي لحل الدولتين.

وتستضيف مدينة #الظهران شرق السعودية، اليوم الأحد، #القمة_العربية الدورية التاسعة والعشرين.

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في #سوريا والأزمة في #اليمن و #عملية_السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود #محاربة_التنظيمات_الإرهابية وسبل مواجهة #التدخلات_الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتأتي مناقشة تلك الملفات في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من #قمة_الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد وصل إلى مقر انعقاد القمة العربية في الظهران السعودية.

كما وصل قادة ورؤساء وممثلو الدول العربية إلى مقر انعقاد القمة، واستقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ثم التقط الزعماء الصورة التذكارية قبل انطلاق قمة الظهران.