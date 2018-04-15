"سيلفي" من القمة.. محمد بن سلمان وأمير الكويت والحريري

نشر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري صورة #سيلفي تجمعه مع ولي العهد السعودي الأمير #محمد_بن_سلمان، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي #انستغرام.

والتقط الحريري الصورة من كواليس القمة العربية المنعقدة في #الظهران السعودية اليوم الأحد، والتي أطلق عليها #الملك_سلمان اسم #قمة_القدس.

وتسضيف مدينة الظهران شرق السعودية، الأحد، #القمة_العربية الدورية التاسعة والعشرين.

من #القمة_العربية_بالظهران #القمة_العربية_29 A post shared by Saad Hariri (@saadhariri) on Apr 15, 2018 at 7:54am PDT

وتتصدر أجندة القمة ملفات إقليمية عدة أبرزها الوضع في #سوريا والأزمة في #اليمن و #عملية_السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى جهود #محاربة_التنظيمات_الإرهابية وسبل مواجهة #التدخلات_الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

وتأتي مناقشة تلك الملفات في ظل أحداث متسارعة تشهدها المنطقة تجعل من #قمة_الظهران الاعتيادية في دورتها، استثنائية في ملفاتها وقضاياها، بمخرجات مرحلية وخارطة طريق تعيد رسم المشهد العربي.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان قد وصل إلى مقر انعقاد القمة العربية في الظهران السعودية.

كما وصل قادة ورؤساء وممثلو الدول العربية إلى مقر انعقاد القمة، واستقبلهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ثم التقط الزعماء الصورة التذكارية قبل انطلاق قمة الظهران.