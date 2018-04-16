السعودية.. كلية للذكاء الاصطناعي تحمل اسم محمد بن سلمان

وافق #ولي_العهد_السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، على إطلاق اسمه على كلية -تحت التأسيس- الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.

ووفق وكالة الأباء السعودية فإن موافقة ولي العهد السعودي جاءت بناءً على ما رفعه رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز سعود بن عبدالله القحطاني، الذي رفع بهذه المناسبة شكره وامتنانه لولي العهد على هذه اللفتة الكريمة والدعم المستمر لأبنائه المهتمين بهذا المجال الحيوي الذي تتنافس فيه دول العالم المتقدم لبناء قدرات وطنية متميزة.

من جانبه، أوضح عميد الكلية المكلف الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الدهلاوي أن رؤية الكلية هي أن تكون مؤسسة تعليمية بمواصفات عالمية، وتمثل الخيار الأول والأفضل لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة.