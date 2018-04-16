المصارع أندرتيكر في جدة.. وهذا موعد مباراته!

يواجه بطل العالم للمصارعة الحرة لسبع مرات أندرتيكر "الحانوتي" بعد انتصاره وعودته الناجحة في ريسلمانيا، خصمه روسيف بنزال "التابوت" في عرض "أعظم رويال رامبل"، الذي سيقام في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة #جدة السعودية، يوم الجمعة الموافق 27 أبريل بداية من الساعة 7 مساء.

هدف نزال التابوت هو أن يقوم أحد نجوم المصارعة بوضع خصمه بداخله، وبعدها يقوم بإغلاق التابوت عليه.

وشهد الطلب على التذاكر ارتفاعا كبيرا، والتي تبدأ من 10 ريالات، مما دعا الهيئة العامة للرياضة بزيادة السعة الخاصة للأفراد بعد أن كانت الفئة المخصصة للعوائل أكثر منها.

ويشارك إلى جانب "الحانوتي" 15 نجماً عالميا، منهم صاحب الميدالية الأولمبية "كيرت أنغل" والفائز بنزال أندريه ذا جاينت باتل رويال عام 2016 بارون كوربن، وفريق نيو داي الفائز ببطولة التاج تيم أربعة مرات، وكريس جيريكو الفائز ببطولة العالم للوزن الثقيل ثلاث مرات وبطولة الإنتركونتننتال تسع مرات، ليكونوا من ضمن المشاركين رسمياً في نزال "أعظم رويال رامبل" الأول من نوعه الذي يضم 50 نجماً، وتم الإعلان أيضا عن مشاركة نجوم WWE أبولو كروز وشيلتون بنجامين وسين كارا وإلايس وتشاد جيبل وغولدست وتيتوس أونيل وموجو راولي ودولف زيغلر.