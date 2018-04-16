الملك سلمان: قادرون على مواجهة التحديات بتحالف منسق

شهد #الملك_سلمان بن عبد العزيز وقادة دول وكبار ممثلي 24 دولة، الاثنين، حفل اختتام مناورات #درع_الخليج_المشترك في السعودية.

وقال #خادم_الحرمين الملك سلمان على تويتر "في استضافة المملكة العربية السعودية لتمرين #درع_الخليج واجتماع قوات أكثر من 24 دولة؛ تأكيد على قدرتنا جميعًا على العمل ضمن تحالف منسق، وتنظيم عسكري موحد؛ لمواجهة التهديدات والمخاطر التي تحيط بمنطقتنا".

واستعرضت القوات المشاركة مناورة "الإسناد الجوي التكتيكي" ضمن ختام مناورات #درع_الخليج_المشترك.

وأيضا، أدت القوات عروضا جوية في حفل ختام مناورات درع الخليج المشترك 1.

ويرعى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الاثنين، فعاليات ختام تمرين "درع الخليج المشترك 1"، وذلك بحضور عدد من قادة الدول المشاركة في التمرين.

وقد استمر التمرين مدة شهر كامل.

ويعد التمرين الأضخم في المنطقة على الإطلاق، سواء من حيث عدد القوات والدول المشاركة، أو من ناحية تنوع خبراتها ونوعية أسلحتها.

ونفذ التمرين عدة سيناريوهات محتملة، استهدفت رفع الجاهزية العسكرية للدول المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني المشترك.