صورة.. ابتسامات قادة العرب على مائدة عشاء بسيطة

نشر #سعود_القحطاني المستشار بالديوان الملكي السعودي صورة لمائدة عشاء جمعت القاة العرب المشاركين في القمة العربية التي عقدت بالظهران بالمملكة العربية السعودية والتي اختتمت أعمالها مساء الأحد.

وضمت الصورة الأمير #محمد_بن_سلمان ولي العهد السعودي، والرئيس المصري عبد الفتاح #السيسي، والملك حمد بن عيسى ملك البحرين، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، والشيخ محمد بن راشد حاكم دبي، وتركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة في السعودية وسعود القحطاني المستشار بالديوان الملكي واللواء عباس كامل القائم بعمل رئيس المخابرات المصرية.

ولاقت الصورة إعجاب المغردين العرب وتفاعلوا معها، وكانت تعليقاتهم معبرة عما تحويه من معان جميلة، وما تجسده من تآلف وتكاتف وأخوة ومحبة بين القادة العرب حيث كانت ابتساماتهم حاملة لعنوان واضح وصريح وهو أنهم على قلب رجل واحد.

وأكد المغردون أن الصورة بسيطة وتلقائية وعفوية، وتعكس حالة الوفاق بين قادة الأمة العربية، مشيرين إلى أن # قمة_الظهران ستمثل نقطة انطلاق قوية لحل قضايا المنطقة وتحقيق تطلعات الشعوب العربية ورغبتها في الاستقرار والتنمية والرخاء ومواجهة التحديات والمخططات التي تستهدف العرب وأمنهم واستقرارهم واستقرار دولهم .

واختتمت مساء الأحد بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي بالظهران أعمال القمة العربية العادية الـ29 والتي أطلق عليها " #قمة_القدس" وعقدت برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأقرت القمة مشاريع القرارات التي كانت مدرجة على جدول أعمالها، وتضمنت 18 بندا حول مختلف الملفات والقضايا العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما صدر عنها "إعلان الظهران" الذي حمل وجهة نظر القادة العرب في الملفات المتعلقة بقضايا المنطقة.