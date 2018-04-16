صور.. فوز سعوديات بـ3 ميداليات في الأولمبياد الأوروبي

تمكنت طالبات سعوديات من بين 51 دولة مشاركة في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات فئة "البنات" المقام في مدينة #فلورنسا الإيطالية، من المنافسة على مراكز متقدمة، حاصدين ميداليتين فضيتين وأخرى برونزية.

وأوضح الأمين العام لـبرنامج موهبة الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أن الفريق المشارك في الأولمبياد خضع لبرامج تدريبية مكثفة، بهدف تطوير مهاراتهن العلمية، وجاء ترشيح البنات المشاركات في الأولمبياد الأوروبي للرياضيات نظير النتائج المحققة في الملتقيات التدريبية التي أقامتها "موهبة" في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست"، واستعداداً للمشاركة في الأولمبياد الدولي للرياضيات 2018.

وأكد أن الإنجاز الذي تحقق هو تتويج جديد للسعودية على أيدي بناته الموهوبات، حيث تمكنت موهوبات #المملكة من التغلب على دول عريقة في الرياضيات مثل #تركيا، وهولندا، وألمانيا، واليونان، وإسبانيا، حيث "حققت بناتنا المركز 22 من بين 51 دولة في الأولمبياد".

وضم فريق طالبات السعودية، ريناد يحيى أبو الجمال، وجود توفيق صالح، وثناء خالد الحيدري، وغدير محمد داغستاني، وحققت الطالبتان جود وثناء ميداليتين فضيتين، فيما حققت الطالبة ريناد الميدالية البرونزية.