بالصور.. كيف تسبب شاحن جوال بحريق في السعودية؟

أدى ماس كهربائي لسلك شاحن هاتف محمول، إلى نشوب حريق منزل بحي العزيزية بخميس مشيط، جنوب غربي #السعودية. وتمكن الدفاع المدني صباح اليوم الاثنين من إسعاف فتاة تبلغ من العمر 23 عاماً، تعرضت لضيق تنفس محدود جراء الحريق نفسه، إثر استنشاقها لدخان الحريق، وقد تم معالجتها بالموقع من قبل مسعفي هيئة الهلال الأحمر.

وفي السياق، أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة #عسير العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي أن حالة الفتاة الصحية مستقرة، مشيراً إلى أن سبب الحريق من خلال المعاينة والتحقيق الأولي، يعود إلى ماس كهربائي بسلك شاحن هاتف محمول.

وذكر العاصمي أن عمليات الدفاع المدني تلقت بلاغا عن وقوع حريق في منزل مكون من دورين بحي العزيزية بخميس مشيط، حيث انحصر الحريق في مجلس مساحته ٥×٦م بالدور الأرضي مع اسوداد كربوني بكامل الدور، نتيجة لتوابع الحريق، وعليه باشرت فرق الدفاع المدني على احتواء وإخماد الحريق وتهوية الموقع بواسطة المعدات الفنية اللازمة، ولم يصاحب الحادث أي إصابات بشرية".