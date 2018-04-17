استمع.. شاب سعودي بنفس صوت عبادي الجوهر

كل من استمع إلى صوته للمرة الأولى يشك بأن حنجرة المطرب عبادي الجوهر بأوتارها وشجنها قد ظهرت من جديد في شخص آخر.. حتى طارده لقب #شبيه_عبادي.. أما المقربون منه فأطلقوا عليه اسم "أبو سارة" الذي لازمه منذ أول آهة أطلقها على نغمات "آه يا تعب المسافر".

إنه الفنان الشاب #أحمد_دعيج الذي تحدث لـ"العربية.نت" عن العلاقة بين صوته وصوت عبادي الجوهر ووصفها بـ"المخيفة".

وقال دعيج: "بيني وبين عبادي مسافة و"سكة طويلة"، فأنا محب لهذا الفنان القامة ويسعدني أن الجمهور يشبه صوتي بصوت عبادي، لكني أشعر بالخوف من هذا الشيء"، مضيفاً: "نصحني بعض المقربين بالتواري والبعد عن الأضواء لهذا السبب".

وأوضح دعيج (27 عاماً) أن علاقته بالفن بدأت عن طريق الصدفة ولم يضع في باله أن يصبح في يوم من الأيام فناناً، مبيناً أن أحد الأشخاص نصحه قبل 9 أعوام بالغناء وتعلم عزف العود.

وأضاف أحمد: "بعد المرحلة الثانوية تعلمت العود من نفسي لمدة سنة، وإلى الآن وإلى غد أعتبر نفسي في طور التعليم". وتابع حديثه ضاحكاً: "منذ أول مرة بدأت بالغناء، أحسست أن صوتي يشبه صوت عبادي، وكان الشباب حولي يذكرون نفس الموضوع، وكان هذا الأمر محفّز لي لأن أتعلم المزيد".

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وأكد أن المقارنة في خامة الصوت بينه وبين #عبادي_الجوهر تلاحقه دائماً وهي "شرف له" وإن كانت "مزعجة" في بعض الأحيان، أما المقارنة على صعيد الفن فاختصرها بعبارة "لست أهلاً لها"، على حد وصفه، كونه يرى في عبادي "موسيقاراً لن يتكرر"، مضيفاً أنه يتمنى لقاءه والجلوس معه.

وعند سؤال "العربية.نت" لدعيج هل "اقتبس شنب عبادي"، استقبل الفنان الشاب تعليقنا بضحكة مجلجلة.

وعن ما يزعجه في شأن شبهه مع عبادي الجوهر، أوضح قائلاً: "الأمر المزعج هو أن الناس تسمعك وتتخيل شخصاً آخر، ولا تسمعك لشخصك كفنان. كما أن هناك أناسا يقولون لي إنني أقلّد عبادي، بل وصل الأمر إلى أن البعض اتهمني بأني أركب مقاطع عبادي الجوهر على صوتي".

وشدد الفنان الشاب على أنه لن يتوقف عن الغناء إلا إذا طلب منه عبادي ذلك، مشيراً إلى أنه لم يطلق أي لقب فني على نفسه "إنما كان ذلك من المحبين والجمهور" الذي اهتم بتشابه صوتيهما.

وذكر دعيج أن ظروفه العملية تحول دون انتشاره فنياً، وهو يكتفي بالحفلات الخاصة. وفي هذا السياق، أضاف: "السعودية مليئة بالأصوات الجميلة التي تعيش في الظل بعيداً عن الأضواء".

في سياق آخر، أكد أن الفنان طلال مداح "ملهمة" في الوسط الفني وأنه "طلالي الهوى والهوية".

كما أشاد دعيج بصوتي الفنانين الشابين فهد العمري وعايض، موجهاً نصيحة للعمري بألا "يضيع صوته في بعض الألحان التي لا تتماشى معه والدخول في العمق الموسيقي والكوبليهات بعيداً عن الكورال وتكرار اللحن" على حد قوله. وأشار أيضاً إلى إعجابه بالفنان عباس إبراهيم واصفاً صوته بـ"القوي".