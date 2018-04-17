الاتحاد السعودي للأمن السيبراني يوقّع اتفاقية مع غوغل

وقع الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، اتفاقية نهائية مع شركة غوغل (Google)، الثلاثاء، لإنشاء مركز ابتكارات غوغل (Google Innovation Hub) وذلك سعياً من الاتحاد وغوغل إلى تطوير وتدريب الموهوبين المحليين في مجال إنتاج النماذج الأولية وتصميم تطبيقات الجوال والذكاء الاصطناعي، وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء 5 مراكز ابتكار غوغل موزعة على مناطق المملكة، وذلك لاحتضان المواهب وتعزيز الجهود المشتركة المتعلقة بتطوير القدرات الوطنية في مجال البرمجيات المتقدمة سيكون الأول منها في مقر الاتحاد بالرياض، حيث سيعتبر الأكبر من نوعه في العالم بطاقة استيعابية تصل إلى 40.000 ألف متدرب سنوياً.

كما اشتملت الاتفاقية على عدة جوانب، ومن أهمها جذب المواهب المحلية وتدريبها وتوفير المواد التعليمية والتقنية والمناهج المتعلقة بالتقنيات المتقدمة، بالإضافة إلى تجهيز معمل تدريبي في بيئة ملائمة لتطوير المواهب المحلية والدعم والتوجيه للمتخصصين المحليين في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي للمطورين والمبتكرين.

وتستهدف المراكز المنشأة في مختلف مناطق المملكة جميع شرائح المجتمع بما في ذلك طلاب المدارس ابتداءً من سن 8 سنوات وطلاب التعليم المهني وأعضاء المجتمع من هواة ومهتمين، في تلك المجالات. كما سيهيئ المركز بيئة تجمع متحدثين ومتخصصين وممارسين ذوي خبرة ورواد أعمال لإثراء مجتمع الابتكارات التقنية غوغل (Google Innovation Hub).

ووقع الاتفاقية النهائية من جانب الاتحاد المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة، سعود بن عبدالله القحطاني، ومن جانب شركة غوغل رئيس الشركة لمنطقة أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط مات بريتر.

وصرح رئيس مجلس إدارة الاتحاد بأن هذه الاتفاقية مع شركة عالمية مثل شركة غوغل تأتي استكمالاً للنجاحات الباهرة لزيارة ولي العهد السعودي، الأمير ممد بن سلمان، إلى الولايات المتحدة الأميركية بما في ذلك زيارته لمقر شركة غوغل. وأكد أن الاتفاقية ستساهم بشكل فاعل وجذاب في استقطاب الهواة والموهوبين والمبتكرين من أبنائنا من الجنسين وسيكون المركز مركزاً بمواصفات عالمية في صناعة التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأعرب عضو مجلس إدارة الاتحاد، رئيس لجنة المبادرات، فيصل الخميسي، عن أمله أن يجني الشباب السعودي المهتم بمجال تطوير التطبيقات البرمجية ثمرات هذه الاتفاقية في القريب العاجل لما توفره من فرص نادرة للابتكار وريادة الأعمال.

كما وجه الخميسي شكره إلى المستشار رئيس مجلس إدارة الاتحاد على دعمه وتسهيله إجراءات استكمال هذه المبادرات النوعية.