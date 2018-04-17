الدفاع الجوي السعودي يعترض صاروخا حوثيا على نجران

اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي، ليل الاثنين، صاروخا باليستياً اطلقه الحوثيون على #نجران.

وقبل ساعات، أكد المتحدث باسم قوات التحالف لدعم الشرعية في #اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن 119 صاروخا باليستيا أطلقها الحوثيون من #اليمن على #السعودية حتى الآن، محذرا من مبادرة عسكرية مؤلمة للحوثيين حال استمر تهديد المملكة.

وتتعرض نجران على نحو مستمر لإطلاق صواريخ باليستية ومقذوفات حوثية ما تسبب في أضرار بشرية وخسائر مادية.

ومساء الأحد، عترضت منظومة الدفاع الجوية للتحالف العربي، صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيات #الحوثيالانقلابية، باتجاه مدينة #المخا الساحلية غرب #اليمن.

وكثفت ميليشيات الحوثي في الفترة الأخيرة من إطلاق صواريخ باليستية، باتجاه المحافظات اليمنية المحررة، والأراضي #السعودية، مع هزائمها الميدانية المتوالية وتضييق الخناق عليها في كافة الجبهات.

وتتهم الحكومة الشرعية والتحالف العربي، #إيران بتزويد ميليشيات الحوثي بهذا النوع من الصواريخ الباليستية، التي لم تكن موجودة ضمن العتاد العسكري للجيش اليمني الذي نهبته الميليشيات، وهو ما يؤكده تقرير لجنة فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة والمعني بالعقوبات في اليمن.