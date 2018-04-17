الرياض.. الملك سلمان يستقبل أمين الأمم المتحدة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في مكتبه بقصر اليمامة في #الرياض اليوم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس. وفق ما أوردت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وعبر الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين لما تقدمه #السعودية من مساهمات إنسانية في العالم، ودعمها الكبير وتمويلها خطة الاستجابة الإنسانية في #اليمن.

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض دور #الأمم_المتحدة بمختلف منظماتها في سبيل دعم كل الجهود الهادفة للاستقرار والأمن الدولي.

حضر الاستقبال، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، ومندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي.